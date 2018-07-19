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В этом году в Москве построят 20 спортивных объектов
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В этом году в Москве построят 20 спортивных объектов 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Как рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, за счет города планируется ввести футбольные поля, BMX-велодромы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн и многофункциональный спорткомплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой. Шесть объектов находится на территории «Лужников». После реконструкции стадиона «Лужники» его пропускная способность увеличилась в 10 раз. Теперь 80 тысяч зрителей могут покинуть стадион за 7 минут.
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