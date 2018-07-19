В этом году в Москве построят 20 спортивных объектов

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Болельщики ЧМ вынесли из поездов подстаканников и простыней на миллион рублей

Финальный матч чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией смотрело рекордное количество телезрителей

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