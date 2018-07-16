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Казанский родник затопило
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Казанский родник затопило 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото группы «Подслушано во Владимире»
Настоящий тропический ливень, который обрушился вчера после обеда на юго-западную часть города Владимира, вновь добавил некоторым жителям неудобств. Так, посетители самого популярного родника областного центра — Казанского (на Верхней Дуброве) — наблюдали за тем, как их любимый родник затопило.
По оврагу прошел мощный водно-грязевой поток, который местные жители назвали «селевым». В результате все подходы к роднику затопило толстым слоем песка и ила. И все-таки находились смельчаки, которые, разувшись, пробирались к роднику, правда, мутная жижа, текущая из труб, отбивала у людей охоту испить такой водички.
— Меня просто сразила неухоженность данного родника, — прокомментировала в соцсетях жительница Владимира Лидия. — А подступы к нему — вообще мрак! Это хозяйство нашего мэра Ольги Деевой. Немножко бы ей отвлечься от перерезания ленточек и плача по утекающему с дождями асфальту. Пару-тройку дней посвятить городским родникам. Надо их как то благоустроить. Оставьте о себе хорошую память. В виде чистых родников. Народная тропа к ним не зарастает…
Отметим, что после дождя настоящие родники в промзоне «Яма» начали бить прямо из асфальта. Один из таких бурлящих потоков на улице Элеваторная зафиксировал на видео корреспондент «ТВ-МИГ».
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