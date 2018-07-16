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Возле «Липок» появилась черная дыра
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Возле «Липок» появилась черная дыра 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Открытый и ничем не огороженный люк расположился в одном из самых оживленных мест города.
Недалеко от парка «Липки», напротив Гагаринского колледжа посреди проезжей части кто-то снял крышку с коллектора.
Локацию потенциально опасного объекта сообщили пользователи в группе «Саратов Life» социальной сети «ВКонтакте». Это улица Сакко и Ванцетти напротив дома № 6/8 (недалеко от многострадального особняка с кариатидами). Пользователи уже успели назвать очередной люк без крышки «черной дырой».
Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев объявил самую настоящую войну открытым люкам в Саратове. Однако борьба эта, как видно, идет с переменным успехом.
Фото: соцести
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