Возле «Липок» появилась черная дыра

Открытый и ничем не огороженный люк расположился в одном из самых оживленных мест города.

Недалеко от парка «Липки», напротив Гагаринского колледжа посреди проезжей части кто-то снял крышку с коллектора.

Локацию потенциально опасного объекта сообщили пользователи в группе «Саратов Life» социальной сети «ВКонтакте». Это улица Сакко и Ванцетти напротив дома № 6/8 (недалеко от многострадального особняка с кариатидами). Пользователи уже успели назвать очередной люк без крышки «черной дырой».

Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев объявил самую настоящую войну открытым люкам в Саратове. Однако борьба эта, как видно, идет с переменным успехом.

Фото: соцести