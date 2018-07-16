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Россия попытается возобновить диалог по стратегической стабильности с США
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Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина
Западные СМИ отреагировали на "сухого" Путина

Россия попытается возобновить диалог по стратегической стабильности с США 

ТВ Центр 25 минут назад
Россия предложила американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Мы хотели бы, конечно, возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом американцам мы уже говорим определенное время и предложение делали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, приоритетными для российской стороны темами на предстоящих переговорах двух президентов в Хельсинки являются «стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и Сирия».
"Это, на мой взгляд, наиболее реалистичные темы для обсуждения с учетом всей совокупности обстоятельств. Это, конечно, и определенная возможность для прогресса по сравнению с другими направлениями", — сказал он.
Кроме того, источник отметил небольшой прогресс в переговорах с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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