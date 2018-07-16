Россия попытается возобновить диалог по стратегической стабильности с США

Россия предложила американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы хотели бы, конечно, возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом американцам мы уже говорим определенное время и предложение делали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, приоритетными для российской стороны темами на предстоящих переговорах двух президентов в Хельсинки являются «стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и Сирия ».

"Это, на мой взгляд, наиболее реалистичные темы для обсуждения с учетом всей совокупности обстоятельств. Это, конечно, и определенная возможность для прогресса по сравнению с другими направлениями", — сказал он.