Россия передала США предложения по стратегической стабильности

"Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", — заявил Путин.

Президент России отметил необходимость дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.

"Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и тематика размещения оружия в космосе", — сказал Путин.