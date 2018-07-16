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Россия передала США предложения по стратегической стабильности
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Россия передала США предложения по стратегической стабильности 

РИА Новости 22 минуты назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Россия передала США свои предложения по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
"Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", — заявил Путин.
Президент России отметил необходимость дальнейшей совместной работы по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье.
"Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и тематика размещения оружия в космосе", — сказал Путин.
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