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Есть долг? Есть проблемы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ООО «ЕРКЦ» и Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» усиливают досудебную и судебную работу с должниками за коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение).
В рамках досудебных мероприятий проводятся обзвоны и автообзвоны с напоминанием о долге и о необходимости его погашения, осуществляются обходы по квартирам должников. Также в июне текущего года стартовала информационная кампания «В отпуск без долгов». Цель данных мероприятий — помочь должнику найти решение по оплате долга до подачи документов в суд, избежать последствий принудительного взыскания. Если у жителя нет возможности сразу оплатить долг и документы в суд на него еще не направлены, то необходимо обратиться в отдел по сбору денежных средств ЕРКЦ, сотрудники которого помогут в урегулировании сложившейся ситуации. О наличии задолженности за отопление и горячую воду жителю ежемесячно напоминают в квитанции.
«Мы проводим большую досудебную работу с должниками. Наша компания заинтересована не доводить дело до суда и помочь жителю решить вопрос погашения задолженности до момента передачи документов в суд. Уверен, что в этом заинтересованы и сами клиенты. Однако нежелание некоторых жителей оплачивать долги за отопление и горячую воду вынуждает нас к взысканию задолженности в судебном порядке», — отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.
В судебной работе активно применяется упрощенная система судопроизводства без вызова сторон на судебное заседание. По результатам рассмотрения заявления выносится судебный приказ, он же исполнительный документ. Судебные приказы направляется в банки или в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Денежные средства должников удерживаются с банковских счетов и направляются на погашение задолженности за отопление и горячую воду. Служба судебных приставов может арестовать имущество должников, вынести запрет на выезд за пределы РФ. Кроме этого в соответствии со ст. 64 ФЗ №229-ФЗ от 02.10.2007г. «Об исполнительном производстве», должникам могут вынести постановление о запрете на распоряжение принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрет на совершение в отношении его регистрационных действий), а также запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в данной квартире.
«Идет пора отпусков, поездок на море и дачу, впереди — заготовки на зиму и начало учебы в школе. Чтобы это время не было омрачено «неожиданными» ситуациями, связанными с арестом банковской карты, арестом имущества, рекомендуем нашим клиентам, имеющим долги за отопление и горячую воду, внимательнее отнестись к вопросам погашению задолженности», — подчеркнул Александр Бобров.
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