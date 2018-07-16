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В Чувашии тренер ответит за смерть пьяного мужчины в бассейне
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В Чувашии тренер ответит за смерть пьяного мужчины в бассейне 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Урмарском районе Чувашии инструктор спортивной школы признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы.
Вечером 14 декабря прошлого года в поселке Урмары инструктор без уважительных причин покинул свое рабочее место в бассейне местной спортивной школы. В это время в бассейн пришел 52-летний пьяный посетитель. Во время купания он ушел с головой под воду. Это заметили другие посетители бассейна и вытащили его. Однако, несмотря на попытки оказать ему первую медицинскую помощь, мужчина скончался.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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