В Чувашии тренер ответит за смерть пьяного мужчины в бассейне

В Урмарском районе Чувашии инструктор спортивной школы признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы.

Вечером 14 декабря прошлого года в поселке Урмары инструктор без уважительных причин покинул свое рабочее место в бассейне местной спортивной школы. В это время в бассейн пришел 52-летний пьяный посетитель. Во время купания он ушел с головой под воду. Это заметили другие посетители бассейна и вытащили его. Однако, несмотря на попытки оказать ему первую медицинскую помощь, мужчина скончался.

Приговор суда не вступил в законную силу.