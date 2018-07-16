МИД выразил уверенность в крахе западной пропаганды во время ЧМ-2018

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обратил внимание, что десятки тысяч иностранцев, приехавших на мундиаль, воочию убедились в лживости западных СМИ, так как все то, что они пишут о России — это «полный абсурд» и «абсолютные выдумки». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«Человеческие чувства, человеческие страсти — это колоссальное объединяющее начало. Я уверен, что когда-то эта дихотомия будет, наконец, преодолена, что те россказни, которые пытаются внедрить в массовое сознание на Западе с совершенно определенными целями, — эта политика провалится, и мы подойдем к тому моменту, когда можно будет начать новое строительство», — выразил уверенность замминистра.

По его словам, в течение последнего месяца его не покидало чувство «чудовищной несправедливости» в связи с тем, что с одной стороны проходили саммиты, где принимались документы с формулировками в отношении России, не имеющие никакого отношения к реальности, а с другой стороны, при погружении в эту реальность приходит понимание, что нет никаких разъединяющих факторов.

«Те, кто попытался сделать политику на чемпионате мира, на футболе, вступил в дискуссию с собственным обществом, ехать или не ехать, по-моему, поставили себя в глупейшее положение. Они лишили себя удовольствия, они лишили себя счастья быть вместе со своим народом», — резюмировал Грушко.