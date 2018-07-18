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«Ростелеком» в Сибири записал более миллиона часов ЕГЭ
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«Ростелеком» в Сибири записал более миллиона часов ЕГЭ 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов.
Более пятнадцати процентов видеооборудования было задействовано для организации экзаменационной кампании в Сибирском федеральном округе. В среднем во всех пунктах проведения тестирования работали восемь тысяч камер, но в дни сдачи русского языка и математики их количество было максимальным — 15 440.
За время проведения экзаменов в Сибири было записано более миллиона часов трансляции. Все записи будут храниться в Центре обработки данных компании и будут доступны по запросу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в течение четырех месяцев.
Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей.
Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществлялионлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ruбыло зарегистрированоболее20 тысячпользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. Это объясняется тем, что в этом году были задействованы региональные онлайн наблюдатели.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. «Ростелеком» впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.
«Система видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ для сибирских выпускников весь период работала в штатном режиме. Это позволило сделать процедуру прозрачной и объективной, а для онлайн-наблюдателей, благодаря порталу Smotriege, — максимально удобной», –отметил вице-президент — директор Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.
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