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День Петра и Павла отпраздновали в Черемушках
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День Петра и Павла отпраздновали в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Настоятель храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках иерей Владимир Ласкин провел праздничные Богослужения в день памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
«В канун праздника иерей Владимир Ласкин совершил Всенощное бдение. В сам же день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла была отслужена Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого. По окончании Богослужения Владимир Ласкин обратился к собравшимся с пастырским словом и поздравил молящихся с праздником», — передает пресс-служба храма Черемушек.
12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Апостол Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия. Он прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бестрепетно свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял своего проповеднического подвига.
Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и только спустя некоторое время после обращения к Христу стал называться Павлом. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.
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