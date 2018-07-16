День Петра и Павла отпраздновали в Черемушках

Настоятель храма Святой равноапостольной Нины в Черемушках иерей Владимир Ласкин провел праздничные Богослужения в день памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

«В канун праздника иерей Владимир Ласкин совершил Всенощное бдение. В сам же день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла была отслужена Божественная Литургия святителя Иоанна Златоустого. По окончании Богослужения Владимир Ласкин обратился к собравшимся с пастырским словом и поздравил молящихся с праздником», — передает пресс-служба храма Черемушек.

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Апостол Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия. Он прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бестрепетно свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял своего проповеднического подвига.