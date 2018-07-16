Военные летчики Карелии плучили многоцелевые истребители Су-35С 

Авиационный полк Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Западного военного округа, который дислоцируется в Карелии, получил новые Су-35С. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов, это многофункциональные истребителя 4++ поколения.
Военные летчики Карелии продолжают осваивать новый самолет. Они регулярно совершают на нем учебно-тренировочные полеты. В полете на практике отрабатывают использование разных авиационных средств поражения. Тренируются и на земле — на компьютерных динамических тренажерах истребителя.
Су-35С — сверхманевренный истребитель. Разработан в Опытно-конструкторском бюро им. П. О. Сухого. Производится в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина. Самолет начали эксплуатировать с февраля 2014 года.