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СК проверяет информацию о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке «Сибура»
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СК проверяет информацию о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке «Сибура» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости УрФО
ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК по Тюменской области проводит проверку после появления сообщений о том, что рабочим субподрядной организации на тобольской стройплощадке компании «Сибур» была невыплаченная заработная плата. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления по региону.
Как сообщили местные СМИ, 15 июля порядка 300 иностранных рабочих на тобольской стройплощадке «Сибура» из-за невыплаты заработной платы устроили на предприятии массовую драку, испортив машину своего начальника. «Проводится доследственная проверка о невыплате зарплаты работникам субподрядной организации. Следователи изъяли документацию у подрядной организации. По предварительной информации, задержка составляет не более месяца», — сказали в пресс-службе.
В связи с публикациями СМИ о произошедшей конфликтной ситуации с участием группы рабочих, занимающихся возведением объектов на строительной площадке нефтехимического комплекса, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову организовать прокурорскую проверку. «Дано указание выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.
В пресс-службе «Сибура» ТАСС сообщили, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным компании, 15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера» собралась у полевого офиса компании-подрядчика «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по невыплате заработной платы и условиям проживания.
"В ходе обсуждения локально возникла конфликтная ситуация, в результате которой пострадал водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу. Полиция совместно с администрацией строительного города провела с работниками профилактические мероприятия, в результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены", — уточнили в пресс-службе.
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