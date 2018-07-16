СК проверяет информацию о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке «Сибура»

Как сообщили местные СМИ, 15 июля порядка 300 иностранных рабочих на тобольской стройплощадке «Сибура» из-за невыплаты заработной платы устроили на предприятии массовую драку, испортив машину своего начальника. «Проводится доследственная проверка о невыплате зарплаты работникам субподрядной организации. Следователи изъяли документацию у подрядной организации. По предварительной информации, задержка составляет не более месяца», — сказали в пресс-службе.

В связи с публикациями СМИ о произошедшей конфликтной ситуации с участием группы рабочих, занимающихся возведением объектов на строительной площадке нефтехимического комплекса, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову организовать прокурорскую проверку. «Дано указание выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования», — пояснили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

В пресс-службе «Сибура» ТАСС сообщили, что задержек с выплатой заработной платы на предприятии нет. По данным компании, 15 июля часть работников субподрядной организации «Пандера» собралась у полевого офиса компании-подрядчика «Ренейссанс», чтобы обсудить вопросы по невыплате заработной платы и условиям проживания.

"В ходе обсуждения локально возникла конфликтная ситуация, в результате которой пострадал водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу. Полиция совместно с администрацией строительного города провела с работниками профилактические мероприятия, в результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут своевременно устранены", — уточнили в пресс-службе.