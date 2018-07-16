Разбили машину начальника: подробности забастовки рабочих на тобольском СИБУРе

Вот так выглядит разбитый автомобиль одного из начальников

Стали известны причины и последствия инцидента на тобольской площадке СИБУРа , где накануне взбунтовались несколько сотен рабочих. Официальная версия пока звучит так: рабочие субподрядной организации «Пандера» (подрядчик — компания «Ренейссанс» собрались у офиса компании, чтобы обсудить зарплату и условия проживания. — Полиция совместно с администрацией строительного городка провела с работниками профилактические мероприятия. В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась. Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки, качеству питания и условиям проживания, которые в настоящее время проверяются, и, в случае подтверждения, будут устранены, — сообщили представители тобольской площадки СИБУРа.

Рабочие, судя по отпечатку обуви не машине, пинали автомобиль

В результате забастовки пострадал один рабочий, его увезли в больницу. Также бастующие, по словам очевидцев, разбили машину начальника. Подтверждают эту информацию и фотографии с места событий, опубликованные Znak.com.

К делу уже подключились следователи. Сейчас они выясняют обстоятельства потасовки и проверяют, был ли факт невыплаты зарплаты рабочим. Если вы стали очевидцем инцидента на тобольской площадке СИБУРа, у вас есть фото или видео произошедшего, вы знаете рабочих, устроивших бунт, или подробности конфликта, свяжитесь с автором статьи: +7 922 261-00-52 (Viber, WhatsApp, Telegram).