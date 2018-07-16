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Около трехсот иностранных рабочих устроили забастовку на территории СИБУРа
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Около трехсот иностранных рабочих устроили забастовку на территории СИБУРа 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
По словам очевидцев, в полицию доставили более трёхсот строителей
Несколько сотен иностранных рабочих устроили забастовку на тобольской стройплощадке СИБУРа в минувшее воскресенье, 15 июля. Строители, по словам местных рабочих, разгромили офис и испортили машину своего начальника, требуя денег. В итоге их увезли в полицию, где с ними разбирались до самого утра.
— У иностранных рабочих, как говорят на предприятии, две карточки, на которые они получают деньги. Одна для личных нужд, куда им переводят тысяч по 10, вторая — для отправки денег на родину. В течение трёх месяцев, говорят рабочие, им не переводили деньги на вторую карту. Поэтому вчера они разгромили офис и устроили там забастовку. После этого рабочих на нескольких автобусах увезли в полицию. Там было более 300 человек, — рассказал 72.ru один из сотрудников предприятия.
Сейчас инцидентом занимаются следователи. В частности, они проверяют информацию о невыплате зарплаты строителям.
— Тобольскими следователями проводится доследственная проверка по обращению работников субподрядной организации на территории завода ООО «СИБУР-Тобольск» о невыплате зарплаты. Они выясняют обстоятельства произошедшего и период невыплаты зарплаты. Для этого у организации изъята документация, — прокомментировала 72.ru Анастасия Лепёхина, старший помощник руководителя регионального СКР.
В компании «СИБУР-Тобольск» пока никак не комментируют произошедшее.
Подобный случай был в Тюмени минувшей весной. Из-за задержки зарплаты рабочие тюменского филиала компании СК «Техинжстрой» устроили забастовку. После обнародования этой информации в СМИ, прокуратура Ленинского округа Тюмени привлекла их работодателя к административной ответственности.
Если вы стали очевидцем инцидента на тобольской площадке СИБУРа, у вас есть фото или видео произошедшего, вы знаете рабочих, устроивших бунт, или подробности конфликта, свяжитесь с автором статьи: 7-922-261-00-52 (Viber, WhatsApp, Telegram).
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