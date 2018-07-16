Ещё
Дезинфекция роддомов в Башкирии: Минздрав опубликовал график помывки родильных стационаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дезинфекция роддомов в Башкирии: Минздрав опубликовал график помывки родильных стационаров 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
График опубликован на сайте ведомства
До конца осени в республике планируется провести плановую дезинфекцию роддомов в связи с исполнением указа Министерства здравоохранения.
В установленные сроки во всех акушерских стационарах проведут плановую дезинфекцию и ремонтные работы. Для оказания помощи роженицам на этот период организована транспортировка в близлежащие родильные пункты.
Например ГБУЗ Республиканский перинатальный центр закрыт с 9 июля по 13 августа текущего года. На замену ему организована транспортировка в ГБУЗ РКБ имени Куватова и другие роддома.
Ознакомиться с графиком помывки и дезинфекции вы можете на сайте Министерства здравоохранения республики. Там же указаны роддома-заменители тех, которые будут закрыты на время работ.
ufa1.ru: последние новости
Жительница Башкирии получила денежный грант на поддержку семейного проекта Интересное кино: какой храм Уфы стал кинотеатром, а какой кинотеатр — храмом? Здесь сладкий дух: Уфа оказался во власти липового цвета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина337
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»379
Грудинин развелся37
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение