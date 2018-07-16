Дезинфекция роддомов в Башкирии: Минздрав опубликовал график помывки родильных стационаров

График опубликован на сайте ведомства

До конца осени в республике планируется провести плановую дезинфекцию роддомов в связи с исполнением указа Министерства здравоохранения

В установленные сроки во всех акушерских стационарах проведут плановую дезинфекцию и ремонтные работы. Для оказания помощи роженицам на этот период организована транспортировка в близлежащие родильные пункты.

Например ГБУЗ Республиканский перинатальный центр закрыт с 9 июля по 13 августа текущего года. На замену ему организована транспортировка в ГБУЗ РКБ имени Куватова и другие роддома.

Ознакомиться с графиком помывки и дезинфекции вы можете на сайте Министерства здравоохранения республики. Там же указаны роддома-заменители тех, которые будут закрыты на время работ.