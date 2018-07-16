Начальник охраны Януковича рассказал о роли ФСО в спасении беглого президента

Кобзарь давал показания по видеосвязи в качестве свидетеля стороны защиты по делу о государственной измене Януковича в Оболонском суде Киева. По его словам, когда бывший президент с охраной находились в Запорожской области, на встречу им из Донецка на трех автобусах выехал отряд боевиков для устранения Януковича. С той же целью засада располагалась в Мелитополе, крупном районном центре Запорожской области.

«И при огневом контакте, скажу честно, мы продержались бы недолго, пока у нас не закончились бы боеприпасы. И сохранить жизнь Януковичу в таких условиях было бы маловероятно. Поэтому я принял решение, я был вынужден это сделать — я обратился к своему коллеге из России , я ему позвонил. Но, к сожалению, связь сорвалась. Тогда я позвонил дежурному в ФСО Российской Федерации и сообщил, что мы блокированы практически и жизнь президента Януковича в большой опасности», — пояснил Кобзарь. По его словам, он обратился к ФСО с просьбой посодействовать переправке Януковича в Крым

Через 15 минут он снова перезвонил в ФСО и назвал координаты населенного пункта, куда следует максимально быстро прибыть Януковичу с охраной, после чего доложил о ситуации экс-президенту. «Я ему сказал, что у меня не было другого выхода, и это крайняя необходимость была у меня, и я обратился к коллегам и попросил помочь при переезде в Крым, потому что сами мы этого сделать не могли. Он мне сказал: „Действуй, как считаешь необходимым. Выполняй свои обязанности в соответствии с ситуацией“», — рассказал начальник охраны Януковича.

По прибытии в указанное место, Януковича и его сопровождение подобрали три российских вертолета. Позже они оказались в Крыму, где находились в безопасности.