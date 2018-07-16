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Газзаев: стандарты в организации ЧМ станут примером для всех стран
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Газзаев: стандарты в организации ЧМ станут примером для всех стран 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чемпионат мира по футболу-2018, который завершился в России 15 июля, прошёл на очень высоком уровне. Заданные нашей страной стандарты в организации турнира станут примером дл всех стран, которые будут принимать мундиаль, сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
«Чемпионат мира прошёл на очень высоком организационном уровне. Стандарты, которые задала наша страна в плне организации, стали примером и будут использоваться странами в дальнейшем», — отметил Газзаев. Депутат отметил, что на турнире, который принимала Россия с 14 июня по 15 июля, национальные сборные, считавшиеся фаворитами — Испания, Португалия, Германия, Бразилия, Аргентина — не смогли пробиться в финальные стадии турнира.
При этом команды, никогда не считавшиеся «крепкими», сумели продемонстрировать высокое качество тактического образования. Что касается победы сборной Франции на Чемпионате мира, то, по словам Газзаева, в этом нет ничего удивительного — команда играла блестяще с самой первой игры.
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