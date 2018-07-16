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В Челнах согласовали площадки для сельхозярмарок
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В Челнах согласовали площадки для сельхозярмарок 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Места для проведения сельскохозяйственных ярмарок согласовали в автограде, сообщают «Челнинские известия».
В каждом районе города появится по одной площадке. Так, в Центральном сельхозярмарки будут располагаться в агропромпарке «Южный», в Комсомольском — на набережной Тукая (на площадке перед стадионом «Строитель»), в Автозаводском — по проспекту Чулман, на территории ипподрома. Следует отметить, что на ипподроме ярмарки пройдут впервые. Время работы торговых рядов — с 8.00 до 15.00.
Специализированные ярмарки «Новогодний гусь» пройдут 15, 16, 22 и 23 декабря на ипподроме и перед стадионом «Строитель».
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