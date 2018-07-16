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Пропавшего пенсионера разыскивают в Веселовском районе
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Пропавшего пенсионера разыскивают в Веселовском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 80-летнего Юрия Сомова разыскивают в Веселовском районе Ростовской области.
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение мужчины 1937 года рождения неизвестно с 6 июля.
Приметы пропавшего: рост — 170-175 см, зеленые глаза, седые волосы.
В день исчезновения пенсионер был одет в голубую рубашку с рукавом, темно-синие брюки, светлую кепку и черные шлепки.
Разыскиваемый дезориентирован.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Сомова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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