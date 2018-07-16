Пропавшего пенсионера разыскивают в Веселовском районе

Пропавшего 80-летнего Юрия Сомова разыскивают в Веселовском районе Ростовской области

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», местонахождение мужчины 1937 года рождения неизвестно с 6 июля.

Приметы пропавшего: рост — 170-175 см, зеленые глаза, седые волосы.

В день исчезновения пенсионер был одет в голубую рубашку с рукавом, темно-синие брюки, светлую кепку и черные шлепки.

Разыскиваемый дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Сомова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.