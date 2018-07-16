ЧМ навсегда. Россия на месяц погрузилась в сказку

Месяц назад никто и предположить не мог, чем станет этот чемпионат для России и всего мира. Ну, да: футбол, иностранцы. Да, такое бывает раз в жизни. Ну, мало ли чего еще бывает раз в жизни. А потом началось то, что называют сказкой.

Россия увидела веселых, приветливых, хмельных — и не обязательно от пива— людей. Они увидели таких же россиян. Увидели красивые нарядные города. Великолепная недорогая еда: пельмени, квас и окрошка — любимое блюдо иностранных болельщиков, сообщили в московском правительстве, видимо, получив статистику из ресторанов.

Четыре недели Россия прожила в карнавале: песни, танцы, барабаны, мексиканские сомбреро, исландские шлемы с рогами… Воодушевились все, включая СМИ. «Пусть они не уезжают!» — так озаглавил «Огонек» одну из самых читаемых статей про мундиаль.

Праздник чуть-чуть подпортили таксисты, которые пытались заработать на иностранцах: 6,5 тысячи от «Лужников» до Серпуховской, испуганный болельщик, у которого всего 3 тысячи. Случаев было много. Но к концу чемпионата даже это забылось, таксисты, судя по всему, умерили свой пыл. Да и сами россияне защищали гостей от наглых шоферов, доходило и до драк.

«Amazing», — в один голос говорят болельщики о россиянах. Хорватка Андреа приехала вместе с женихом. Они побывали на нескольких матчах и ездили между городами на машине. По дороге заехали в Тамбов

«Мы побывали в маленьком городе под названием Тамбов, мы решили как раз пообедать и посмотреть футбольный мат. Семеро ребят, которые сидели напротив, тоже обедали. Когда мы им сказали, что мы не из России, они вдруг стали угощать нас напитками и мы их стали угощать напитками тоже. Они даже оплатили наш счет в ресторане, были очень приветливы. Мы им сказали, что приехали из Хорватии . Мы немного вместе прогулялись. И Россия нам очень понравилась: прекрасная еда, удивительные люди, очень гостеприимны. Мы даже не ожидали, что все так гладко пройдет. Мы ничего не загадывали наперед, не было каких-то особых ожиданий, но все оказалось даже лучше чем вообще могло быть. Высший пилотаж».

А ведь еще в настоящий футбол: наконец, заиграла российская сборная, и после досадного проигрыша в четвертьфинале показалось, что наступило затишье. Наверное, переболели, эмоций под занавес не осталось.

Лучше всего чемпионат и хозяев описал бразильский болельщик, который явно получил здесь урок русского языка. Описал словом нецензурным, но по смыслу очень правильным. Если более прилично, то это звучит как «офигенно, братан».

А еще выяснилось, что наши полицейские умеют быть совсем другими людьми: добродушные, улыбающиеся, даже знают английский. Бегать по улице и кричать? Пожалуйста, это же чемпионат. Пить пиво в общественном месте? Да ради бога, это же чемпионат.

Очень быстро забылись страшилки про страшных футбольных фанатов, которые обязательно побьют друг друга. Никто никого не тронул. Чуть ли не единственную драку после матча Англия -Хорватия очень быстро и профессионально пресекли.

Прошлый ЧМ в Бразилии запомнился не только разгромом хозяев от немцев, но и преступностью: ограбления, мошенничества. Российский оказался самым безопасным. Да, были кражи, на Никольской улице, ставшей символом этого праздника, орудовали карманники. Какие-то венесуэльцы украли у колумбийского певца в московском отеле Four Seasons драгоценности на 50 млн рублей, а потом улетели в Португалию . Пожалуй, и все.

Англичанин Марк Браун уже был в России восемь лет назад. Ту поездку он запомнил трудностями с получением визы и холодом. Сейчас все по-другому.

«Организация просто прекрасная, мы впервые воспользовались метро и, хотя я понимаю, что английский не ваш родной язык, нам очень помогали с направлениями. Восемь лет назад я провел здесь всего 40 часов: перемещался с охранниками из одного клуба в другой и видел только Красную площадь всю в снегу, к тому же было очень холодно — абсолютно другой опыт. Я дважды обращался к волонтерам: один раз на Красной площади, другой — при получении Fan ID в Лужниках, они говорили прекрасно на английском и очень мне помогли. Никаких происшествий со мной не произошло, разве что таксист вез нас в «Лужники» на очень большой скорости, мы испугались немного, но, видимо, он просто боялся, что мы опоздаем на стадион».

Если о происшествиях, то запомнилось, как в полицию обратилась китаянка. Она познакомилась в Москве с мужчинами, которые выдали себя за аргентинцев. Погуляли по городу, потом пошли в отель и там у них все было, а в полицию пришла, потому что интимные моменты мужчины снимали на видео. Полиция их нашла, аргентинцы оказались армянами. Видео удалили, инцидент исчерпан, все довольны. Об этом можно судить хотя бы потому, что женщина оставила кавалерам 30 долларов на выпивку.

Но ведь были и настоящие романтические истории. И счастливые и несчастные: познакомились, пообщались, а на следующий день он исчез, рассказывали Business FM москвички. Иностранцы же узнали, что такое «Москва — Динамо». Познакомились, всю ночь угощал ее в клубе, а потом поцелуй в щечку и «бай-бай». И все-таки русские девушки, конечно, тоже amazing, говорили гости. Забавно, что в начале этого праздника депутат Тамара Плетнева развернула большую дискуссию о международной любви: она предостерегала от нее россиянок.

Завершился чемпионат все той же темой. FIFA попросила телевещателей показывать на экранах меньше привлекательных девушек — потому что сексизм. Весь мир целый месяц любовался юными футбольными прелестницами. Последний раз.