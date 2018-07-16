Поклонные кресты: в каких местах их ставили русские

Православие немыслимо вне поклонения Кресту Господню. Крест совпровождает христианина, начиная с крещения, изображается на иконах, церковной утвари, украшениях. Нательный крестик носят на шее. Крест венчает венчает главу храма, покоится на престоле, ставится как моленный, поклонный, благодарственный — возле храма, у дорог, в поле…

Сама традиция ставить кресты пришла на Русь даже раньше крещения в 988 году. Согласно «Повести временных лет», княгиня Ольга «нача требища и кумиры сокрушати и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила».

Равноапольный князь Владимир также следовал традиции возвдвижения крестов. При нем кресты устанавливали на месте закладки города, церкви, монастыря как свидетельство об освящении места и об испрошении у Господа благословения на начало строительства. Вероятно эта традиция пришла на Русь из Чехии и Моравии, где проповедовали святые Кирилл и Мефодий.

Вне храмов и кладбищ кресты ставили прежде всего с религиозными целями. Крест — знак нашего спасения. И как о спасении мы должны думать не только в храме, так и место креста в нашей жизни не может ограничиваться только храмом.

Кресты возвдвигали не только святые подвижники, которые тем самым освящали пустынные места, свидетельствуя о Благодати Божией, но и обычные люди разных сословий — от царей до крепостных крестьян. Кресты часто ставили для поклонения в тех местах, где не было храмов и часовен. У таких крестов, как правило, собирались местные жители и молились, такие кресты должны были напоминали путникам о Боге.

Поклонные кресты ставили в старину на месте разрушенных храмов — там, где был престол и совершалась бескровная жертва (это место специально огораживалось как святое. Эту традицию продолжают и современные миссионеры, посещающие далекие села на севере и северо-западе нашей страны.

На Руси было много так называемых обетных крестов. Например, во время эпидемии чумы, холеры или моровой язвы среди скота в надежде на скорое избавление люди собирались на совместную молитву и давали обет Богу за одну ночь поставить крест или деревянный храм. Такие обетные кресты при дорогах, на развилках, переправах, на местах слияния и истоков рек, родников, одновременно обозначая узловые точки сухопутных и водных путей. Место для них выбирали само заметное — чтобы каждый идущий мимо почтил крест крестным знамением и молитвой.

Существовала традиция охранных крестов — они были воплощением молитвы к Господу об избавлении от всякого зла. Такие кресты иногда ставили просто в гиблых и опасных местах: они должен был обезопасить это место от повторения подобных несчастий.

Были и внерелигиозные цели установки крестов: например навигация. Приметные (до 10 метров в высоту) кресты распологались по берегам Белого моря и служили своего рода маяками, навигационными знаками, указывавшими мореходам путь к спасительной гавани. Но так было не только на Севере. Кресты ставились и по берегам рек, в качестве ориентиров и межевых знаков. Например, Стерженский и Лопастицкий кресты XII века, которые сейчас находятся в Тверском музее-заповеднике, являются одновременно и охранительными, и межевыми, и памятными знаками.