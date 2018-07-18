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В реке Миасс в черте Челябинска массово гибнет рыба
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В реке Миасс в черте Челябинска массово гибнет рыба 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
В социальных сетях жители Челябинска все чаще сообщают о случаях массовой гибели рыбы в реке Миасс, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на Общество рыболовов Челябинской области.
На участке реки у поселка Каштак всплыли десятки тушек мертвых чебаков, окуней, карпов, щук и ершей. От воды исходит невыносимый запах мертвой разлагающейся рыбы. Местные жители обнаружили также в реке несколько мертвых выдр и бобров. Дохлая рыба постоянно плывет по течению со стороны мегаполиса.
Гибель рыбы южноуральцы связывают с несанкционированным сбросом в реку неочищенных стоков крупных промышленных предприятий Челябинска, а также строительством в центре города к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС высотного конгресс-холла. Под строительство этого масштабного сооружения на Миассе был насыпан искусственный остров, практически вдвое сузивший русло реки.
Специалисты министерства экологии Челябинской области и регионального Рыбнадзора сообщили, что с жалобами на массовый мор рыбы и речных животных к ним никто не обращался, поэтому никаких проверок пока не проводится. В отделе государственного контроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству России предположили, что рыбы могла задохнуться из-за нехватки кислорода, спровоцированной цветением сине-зелёных водорослей. Не исключили также залповый сброс неочищенных сточных вод. Частичная очистка реки Миасс от камышей и мусора предусмотрена комплексным планом подготовки Челябинска к международным саммитам. Редакция «АиФ-Челябинск» направила официальный запрос по факту массовой гибели рыбы в управление Росприроднадзора по Челябинской области и будет следить за развитием событий.
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