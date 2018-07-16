Высокотехнологичный концертный зал мирового уровня построен за три года

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком объекта.

«Всего за три года был спроектирован и построен высокотехнологичный многофункциональный концертный комплекс площадью 25,6 тыс. кв. метров с двумя залами. При его создании был применён передовой международный опыт реализации подобных объектов», — сказал Марс Газизуллин.

Московский концертный зал «Зарядье» (МКЗ «Зарядье») с двумя сценами и двумя открытыми амфитеатрами, с полностью эксплуатируемой кровлей с зелёными насаждениями размещается под «Стеклянной корой». Внушительных размеров здание органично интегрировано в ландшафт парка «Зарядье», за счёт перепада рельефа часть его словно «встроено» в холм, а открытая часть с Китайгородского проезда — стеклянная во всю высоту.

По словам Газизуллина, Большой зал МКЗ «Зарядье» — зал с возможностью трансформации партера, оркестровой ямы и сцены, не имеющий аналогов в России по уровню его механизации, интегрированных в него современных инженерных решений и технологий, позволяющих проводить на этой площадке как классические музыкальные концерты, так и любые мероприятия — от театральных постановок до международных конференций и шоу-программ. Он отметил, что полная трансформация зала из амфитеатра в единое одноуровневое пространство займёт не более 40 минут.

Марс Газизуллин уточнил, что акустика концертного зала в «Зарядье» создавалась при участии лучших в мире специалистов, признанных лидеров в этом деле — компанией Nagata Acoustics. Результатом акустических испытаний, проведенных при помощи специально созданной физической модели Большого зала в масштабе 1:10, стали решения архитекторов и проектировщиков по геометрии пространства и применению специальных материалов в отделке. Например, стены и потолок основного зала облицованы уникальными акустическими панелями с микрорельефом — они многослойные с содержанием красного дерева, а покрытие сцены выполнено из аляскинского кедра. Все эти решения позволят добиться глубокого звучания для всех инструментов.

«Сотрудники «Мосинжпроекта» ежедневно работали над тем, чтобы новый концертный зал оправдал ожидания публики и профессионалов. Надеюсь, что новый центр музыки станет одним из ключевых объектов культурной жизни столицы и займёт достойное место среди лучших концертных залов мира, таких как Парижская и Гамбургская филармонии», — подчеркнул Марс Газизуллин.