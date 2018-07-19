«Мосинжпроект» представил яркие проекты Москвы на Урбанфоруме

В рамках выставочной экспозиции «Мосинжпроект» представляет на стенде компании достижения и результаты по основным направлениям деятельности.

Компания является оператором программы по развитию сети московского метрополитена, поэтому центральная часть экспозиции посвящена метростроению. Управляя при помощи тач-скрина интерактивной инсталляцией в виде тоннеля метро, можно узнать о технологиях строительства станций московского метрополитена, об особенностях проходки метротоннелей, а также получить подробную информацию о станциях метро.

Представлены и флагманские проекты компании, среди которых стадион «Лужники», театр «Геликон-опера», парк «Зарядье», и непосредственно сама площадка форума — Московский концертный зал «Зарядье». Посетители форума, находясь непосредственно внутри концертного комплекса, смогут узнать обо всех особенностях строительства концертного зала и самого парка «Зарядье».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» рассказал о строительстве Московского концертного зала (МКЗ) «Зарядье». По его словам, многофункциональный концертный комплекс площадью 25,6 тыс. кв. метров с двумя сценами и открытыми амфитеатрами был спроектирован и построен всего за три года. Газизуллин отметил, что Московский концертный зал не только имеет уникальную архитектуру и естественную акустику, он является одним из немногих концертных залов, в котором спроектирована возможность трансформации пространства партера и амфитеатра.

Также на стенде презентован реализуемый компанией новый объект гражданского строительства — Центр художественной гимнастики (ЦХГ) Ирины Винер-Усмановой . Главным архитектурным «ноу-хау» спортцентра является форма кровли, наминающая летящую гимнастическую ленту. Новый комплекс предназначен для проведения соревнований международного уровня по художественной гимнастике и других спортивных, тренировочных, оздоровительных и массовых мероприятий.

В честь своего 60-летия «Мосинжпроект» представляет на стенде ретроспективу проектов компании. Познакомиться с экспозицией и узнать, как проектный институт вырос в лидера строительного рынка Москвы и крупнейший инжиниринговый холдинг, осуществляющий полный цикл работ от идеи до их реализации, можно до 22 июля включительно в Московском концертном зале «Зарядье» в рамках проведения Moscow Urban Forum 2018.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл МУФ-2018, выступив с приветственным словом. Градоначальник отметил важность обмена опытом с другими мегаполисами, а также высокие темпы развития столицы за последние годы.

Напомним, Московский урбанистический форум проводится в столице с 2011 года. Ежегодно здесь собираются видные российские и зарубежные архитекторы, учёные, предприниматели, экономисты, урбанисты, которые участвуют в дискуссиях, семинарах, лекциях и вместе ищут ответы на актуальные вопросы.