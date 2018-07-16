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В Нижний Новгород прибудет ковчег с мощами Серафима Саровского
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В Нижний Новгород прибудет ковчег с мощами Серафима Саровского 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В храме в честь преподобного Серафима Саровского в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет пребывать ковчег с частицей мощей святого. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
Мощи святого Серафима Саровского будут пребывать в храме по адресу улица 50 лет Победы, 7а с 16 по 22 июля по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих.
Ковчег привезут из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
Напомним, в Нижнем Новгороде освятили купола и кресты строящегося храма Матроны Московской.
Фото: nne.ru
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