В Нижний Новгород прибудет ковчег с мощами Серафима Саровского

В храме в честь преподобного Серафима Саровского в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет пребывать ковчег с частицей мощей святого. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

Мощи святого Серафима Саровского будут пребывать в храме по адресу улица 50 лет Победы, 7а с 16 по 22 июля по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвенного поклонения верующих.

Ковчег привезут из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Напомним, в Нижнем Новгороде освятили купола и кресты строящегося храма Матроны Московской.

Фото: nne.ru