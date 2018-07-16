Tele2 ускорила доставку из интернет-магазина

Тольятти, Чапаевск, Безенчук, Tele2 более чем вдвое сократила срок доставки из интернет-магазина по Самаре Сызрани и ряду крупных населенных пунктов региона, таких как Октябрьск Похвистнево и других. Пользователи сервиса могут получить свою покупку в течение двух дней с момента подтверждения заказа. В 2018 году Tele2 планирует обеспечить доставку заказов в течение 24 часов. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте.

Кроме того, запуск нового формата курьерской доставки позволяет абонентам оператора не только принять оформленный в интернет-магазине заказ, но и получить профессиональную консультацию по продуктам и услугам компании. Сотрудник службы доставки расскажет о преимуществах услуг Tele2, программе «Твой плюс» и других выгодных сервисах, акциях и предложениях. Большой популярностью среди клиентов сервиса пользуется услуга перехода в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Сегодня количество таких онлайн-заявок в регионе составляет 57% от общего числа заказов в интернет-магазине. Получить оформленную SIM-карту теперь также можно с помощью курьерской доставки.

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. В 2017 году интернет-магазин Tele2 стал победителем профессиональной премии «Большой оборот-2017» за достижения в сфере российской электронной торговли в номинации «Лучшая маркетинговая кампания». Компания заняла второе место в номинации «Прорыв года» за быстрый рост продаж в онлайн-канале Tele2.