Наиболее востребованными профессиями в Тверской области являются рабочие специальности

Около 14,5 тысячи человек трудоустроено органами службы занятости Тверской области с января по июнь 2018 года. По данным на июль зарегистрировано 5,3 тысячи граждан, находящихся в поиске работы. Заявленная работодателями потребность составляет 14,1 тысячи единиц, из них 8,3 тысячи — рабочие профессии.

Наиболее востребованными профессиями в Тверской области являются оператор станков с программным управлением, электронно-вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщик, электросварщик, электромонтер, инженер и др. Также востребованы кадры в здравоохранении, строительстве, сферах социального обеспечения, транспорта и продаж, образовании и науке.

В июле уровень регистрируемой безработицы в регионе не изменился и составил 0,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,2%. Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) снизился на 0,1 и составил 0,4 — на 0,2 единицы меньше, чем в июле 2017 года.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области.