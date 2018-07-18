Во Владивостоке создадут природный комплекс с форелевой фермой

Новый резидент Свободного порта Владивосток намерен реализовать в регионе крупный проект, пишет РИА «Востогк-Медиа».

Проект предполагает создание рекреационного природного комплекса «Пинарий» с парковой зоной, гостевыми домиками, дендрарием и семенным центром. Также планируется запустить разведение форели.

В рамках первой очереди будет запущена прогулочная зона с лесными маршрутами для семейного отдыха. Открытие семенного центра и лесопитомника, где будут выращиваться саженцы до 100 видов деревьев, в том числе хвойных пород, станет вторым этапом реализации проекта.