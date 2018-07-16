Пинарий решили открыть во Владивостоке

Резидент Свободного порта Владивосток компания «Мобайл ДВ» создаст рекреационный природный комплекс «Пинарий». Проект восьмисотого резидента будет реализован в черте Владивостокского городского округа.

Инвестор организует благоустроенную парковую зону, дендрарий и семенной центр, ресторан с гостевыми домиками и форелевое хозяйство. В первую очередь резидент СПВ рассчитывает запустить прогулочную зону для семейного отдыха, где жители и гости Приморья смогут открыть для себя новые лесные маршруты и подышать целебным воздухом, напоенным фитонцидами.

Открытие семенного центра и лесопитомника, где будут выращиваться саженцы до 100 видов деревьев, в том числе хвойных пород, станет вторым этапом реализации проекта, сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.