В Перми построят миграционный центр за 118 млн рублей. Какие услуги там будут оказывать?

В новом центре будут принимать по принципу «одного окна»

В Прикамье объявили аукцион на строительство многофункционального миграционного центра. Там планируют выдавать все документы, необходимые приезжим, а также оказывать образовательные и медицинские услуги. Новый миграционный центр должен появиться в Кировском районе на улице Ласьвинская, 98к. Максимальная цена контракта — 118,8 млн рублей. Построен он должен быть за 275 дней. — В новом центре по принципу «одного окна» мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период своего пребывания в регионе, — пояснили в краевом правительстве. — В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов. Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть Дворец молодежи после реконструкции.