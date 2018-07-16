Ещё
В Перми построят миграционный центр за 118 млн рублей. Какие услуги там будут оказывать?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми построят миграционный центр за 118 млн рублей. Какие услуги там будут оказывать? 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В новом центре будут принимать по принципу «одного окна»
В Прикамье объявили аукцион на строительство многофункционального миграционного центра. Там планируют выдавать все документы, необходимые приезжим, а также оказывать образовательные и медицинские услуги. Новый миграционный центр должен появиться в Кировском районе на улице Ласьвинская, 98к. Максимальная цена контракта — 118,8 млн рублей. Построен он должен быть за 275 дней. — В новом центре по принципу «одного окна» мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период своего пребывания в регионе, — пояснили в краевом правительстве. — В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов. Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть Дворец молодежи после реконструкции.
59.ru: последние новости
Пермяки решили, как будет выглядеть Дворец молодежи после реконструкции. Смотрим эскизы «Из древнего каменного века»: в Осинском районе нашли орудия труда, которым десятки тысяч лет «Мешали прохожим и автомобилистам»: на Чернышевского в Перми сносят незаконные киоски
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»196
В России оценили неожиданное решение Франции84
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым360
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина239
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение