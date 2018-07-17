Горожан приглашают на психологический семинар в библиотеку имени Михаила Светлова

Семинар, на котором расскажут об основах стрессоустойчивости, состоится 18 июля в библиотеке имени Михаила Светлова

— Гостей мероприятия будут учить сохранять спокойствия в различных сложных для психики ситуациях. Присутствующие на семинаре узнают о том, почему одни события вызывают у людей негативные эмоции, а другие, наоборот, заставляют радоваться, — сообщили представители учреждения.

Ведущим семинара будет психолог Дмитрий Фролов . Он расскажет гостям о наиболее действенных методиках избежания ситуаций, приводящих к стрессу.

Тренинг начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Вход по регистрации.