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Горожан приглашают на психологический семинар в библиотеку имени Михаила Светлова
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Горожан приглашают на психологический семинар в библиотеку имени Михаила Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Семинар, на котором расскажут об основах стрессоустойчивости, состоится 18 июля в библиотеке имени Михаила Светлова.
— Гостей мероприятия будут учить сохранять спокойствия в различных сложных для психики ситуациях. Присутствующие на семинаре узнают о том, почему одни события вызывают у людей негативные эмоции, а другие, наоборот, заставляют радоваться, — сообщили представители учреждения.
Ведущим семинара будет психолог Дмитрий Фролов. Он расскажет гостям о наиболее действенных методиках избежания ситуаций, приводящих к стрессу.
Тренинг начнется в 19:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1. Вход по регистрации.
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