Библиотека № 180 приглашает ребят стать book-блогерами

В библиотеке № 180 продолжается акция «Лето. Время увлечений», в рамках которой каждый школьник может стать book-блогером. Об этом сообщается в группе библиотеки во «Вконтакте».

Каждый участник акции получает творческий набор: бейджик, значки, закладки и даже фирменные бланки акции для составления отзывов. По условиям акции ребятам необходимо прочитать определённое ими самим количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку.