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Библиотека № 180 приглашает ребят стать book-блогерами
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Библиотека № 180 приглашает ребят стать book-блогерами 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В библиотеке № 180 продолжается акция «Лето. Время увлечений», в рамках которой каждый школьник может стать book-блогером. Об этом сообщается в группе библиотеки во «Вконтакте».
Каждый участник акции получает творческий набор: бейджик, значки, закладки и даже фирменные бланки акции для составления отзывов. По условиям акции ребятам необходимо прочитать определённое ими самим количество книг (но не менее трёх) до 31 августа 2018 года. Ребята будут записывать свои впечатления от прочитанных книг в специальную тетрадь. В конце лета дети сдадут свои наблюдения в библиотеку.
«Один из наших завсегдатаев, 11-летний Глеб Цырульников, настолько вошел во вкус, что у нас хранится уже целое собрание его сочинений в жанре фанфикшн. Особенно хорош фанфик на «Лошадь без головы» Поля Берна, он звучит так, как будто написан кем-то из обэриутов: «Вместе с инспектором мы наконец-то нашли голову лошади. Нам только осталось подумать, что делать с головой лошади. Я не спал целую ночь, а все смотрел на голову лошади и думал: к чему она подойдет? Ну было понятно, что это голова от лошади. На следующий день я присоединил лошади голову и начал вращать в разные стороны. И вдруг что-то щелкнуло. Я сразу же взял в руки револьвер 45 калибра и очень осторожно смотрел на лошадь….»», — рассказали в библиотеке.
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