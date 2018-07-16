Жителям Ростова две недели будут отключать свет

Начиная с сегодняшнего дня в течение двух недель в Ростове-на-Дону будут происходить массовые отключения света. По сообщению компании «Донэнерго», временные неудобства связаны с работами по профилактике аварийных ситуаций на оборудовании.

В частности начиная с сегодняшнего дня, 16 июля, и до 17 часов завтра, 17 июля, света не будет в домах по следующим адресам: улицы Балашовская, 1-7, 2-8; Вагонный, 2-12, 3-19; Вагулевского, 20-72, 27-95; Лензаводская, 5-9; Солдатского, 1-7, 2-8; Чебанова, 6-14, 9-17; Буревестника, 5-11, 10-12; Межевая, 84-158, 89-123; Нагорная, 73-137, 88-130; Ставского, 1, 30-38; Трудящихся.

Чуть дольше, с сегодняшнего утра и до 17 часов среды, 18 июля, нужно будет продержаться без электричества тем, кто проживает в домах на улицах Пирогова, 30-46,43-59; Нариманова, 1-39,2-34; Днестровской, 39-53,36-52; Краснокурсантской, 2-36; Погодина, 60-70; Забайкальской, 28-54,27-53; переулках Бориславском, 1-9,2-12; Ликбезовском, 1-15,2-18.

Помимо этого, в течение почти двух недель, ежедневно, с 16 по 26 июля с 9 до 17 часов обесточены будут дома, находящиеся на улицах Глиссерной, 1-53, 2-52 и Красногорской, 44-58, 35-57.