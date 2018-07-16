Ещё
Концепцию развития Воронежского центрального парка разработают иностранцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концепцию развития Воронежского центрального парка разработают иностранцы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Право разработать концепцию развития Воронежского центрального парка получили три иностранные компании, об этом рассказали в сообществе мэрии «ВКонтакте».
Финалистами первого этапа конкурса на разработку концепции развития Центрального парка стали три команды из Англии, Германии и Нидерландов:
Kinnaer Landscape Architects Ltd. (UK) A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH (DE) West 8 urban design & landscape architecture b. v. (NL)
Представители компаний выступят со своими проектами на конференции Urban Day Vrn, которая пройдет 27 июля. Всего в конкурсе принимали участие 22 ландшафтных бюро из 10 стран мира.
АиФ: последние новости
Дело врачей. Как борются с «липовыми» записями в медкартах тамбовчан Водолазы вытащили тело женщины из реки Нежеголь в Шебекино Военные вертолеты и истребители танцевали в небе над Липецком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина337
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»379
Грудинин развелся37
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией98
Трамп разозлился на Путина из-за видео184
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение