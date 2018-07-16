Концепцию развития Воронежского центрального парка разработают иностранцы

Право разработать концепцию развития Воронежского центрального парка получили три иностранные компании, об этом рассказали в сообществе мэрии «ВКонтакте».

Германии и Нидерландов: Финалистами первого этапа конкурса на разработку концепции развития Центрального парка стали три команды из Англии

Kinnaer Landscape Architects Ltd. (UK) A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH (DE) West 8 urban design & landscape architecture b. v. (NL)

Представители компаний выступят со своими проектами на конференции Urban Day Vrn, которая пройдет 27 июля. Всего в конкурсе принимали участие 22 ландшафтных бюро из 10 стран мира.