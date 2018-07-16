Новые процессоры Ryzen: AMD обходит Intel

Примерно год назад началось что-то вроде новой эры. Производитель чипов AMD выпустил на рынок свое первое поколение процессоров Ryzen, бросив вызов конкуренту Intel

AMD Ryzen 2700X на практике

При сравнительном тестировании, проведенном в тестовой лаборатории CHIP, модель AMD Ryzen 2700X установила ряд рекордов (по сравнению с CPU, предназначенными для домашних ПК). Уступила она только дорогим процессорам для энтузиастов и профессионального применения, в которых установлено 12 и более ядер.

Особенно хорошо Ryzen 2700X держится против Core-i7 8700K: этот шестиядерный процессор в настоящее время является флагманским продуктом Intel для домашних компьютеров. Настает время для рывка Intel, так как даже второй по мощности процессор AMD нового поколения (Ryzen 5 2600X) находится примерно на одном уровне с i7 8700K. Ryzen 5 также оснащен шестью ядрами, однако он стоит почти на 7000 рублей дешевле.

От 14 до 12 нанометров: улучшенная технология производства процессоров Основная причина такого скачка производительности заключается в улучшенном производственном процессе. AMD сообщает, что, как и в первом поколении процессоров, в новом Ryzen содержится 4,8 млрд транзисторов, расположенных на площади 213 мм2. Отличие состоит в том, что транзисторы второго поколения производятся по 12-нанометровому технологическому процессу, в то время как ранее этот параметр составлял 14 нм. В конечном итоге это означает более эффективное расходование энергии, которую специалисты AMD преобразовали в более высокую тактовую частоту.

Модель 2700X обладает лишь немного увеличенной базовой тактовой частотой (3,7 ГГц) по сравнению с 1800X (3,6 ГГц), однако в турборежиме она достигает значения 4,35 ГГц (у 1800X — 4 ГГц). AMD также сократила время отклика (задержку) при обращении к внутренним кешам процессора (L1, L2 и L3). Кроме того, новый Ryzen поддерживает увеличенную частоту оперативной памяти (по сравнению с первым поколением).

Гибкий разгон до частоты 4,3 ГГц В тестовой лаборатории мы разогнали 2700X, используя утилиту Ryzen Master, для того чтобы определить, какая максимальная производительность кроется в процессоре. С помощью данной программы это можно сделать в среде Windows. Для гибкой настройки тактовой частоты в турборежиме предусмотрена функция Precision Boost 2. Алгоритм программы оценивает тактовую частоту в зависимости (в том числе) от температуры. Новинкой является то, что он делает это в отдельном потоке, таким образом, процессор может более гибко использовать турборежим.

Однако на практике мы не увидели большого пространства для маневра: при тактовой частоте 4,3 ГГц модель 2700X работает стабильно, однако тестовые измерения на частоте 4,4 ГГц процессор выдерживал не всегда. Интересным также является сравнение тактовых частот с течением времени: без разгона она изменяется в диапазоне 3,8–4,2 ГГц. В турборежиме у 2700X частота постоянно удерживается на значении 4,3 ГГц, с возможными периодическими «выплесками» до 4,9 ГГц.

Сравнение наиболее быстрых процессоров для ПК Cinebench R15 Multicore представляет собой отличный инструмент для оценки максимальной производительности процессора. В этом испытании увеличение тактовой частоты оказывает относительно сильное влияние: Ryzen 7 2700X, разогнанный до 4,3 ГГц, прибавляет в производительности 5% по сравнению с неоптимизированным 2700X. Модель-предшественник (1800X) отстает почти на 16%. Даже наиболее быстрые процессоры серии Intel Core-i, согласно данным программы Cinebench, не имеют шансов: результат 8700K составляет 1377 пунктов, в то время как у разогнанного Ryzen он достигает 1923 пунктов, что дает разность в производительности почти 30%.

Приближенной к повседневной жизни является тестовая программа PCMark 10, моделирующая сложные офисные задачи, а также включающая в себя возможности симулирования обработки видео и изображений. При этом разгон обеспечивает лишь незначительные преимущества, отрыв от Core-i8700K сокращается и составляет менее 10%. Существуют и некоторые тесты, согласно которым 8700K даже выходит вперед: например, в контрольной программе сжатия в WinRAR у модели 8700K значение составляет 17,8 Мбайт/с, у 2700X — всего 14,5 Мбайт/с.

Несмотря на это, при равной стоимости процессор Intel все же довольно серьезно отстает по производительности. Если вы задумываетесь о сборке нового ПК, рассчитанного на значительные вычислительные мощности, лучше обратить внимание на платформу AMD. Наряду со вторым поколением процессоров Ryzen компания AMD также выпустила чипсет X470. Однако его инновации, если сравнивать их с получившим признание X370, не выходят за границы сверхъестественного.

Помимо увеличения официально поддерживаемой частоты ОЗУ с 2667 до 2933 МГц чипсет также поддерживает технологию StoreMI: она обеспечивает возможность объединения двух жестких дисков в единую виртуальную память. Так, можно комбинировать накопитель NVMe-SSD, у которого скорость передачи данных находится в гигабайтном диапазоне, с большим, но медленным жестким диском. Кстати, обладателям первого поколения Ryzen не обязательно менять материнскую плату: для модернизации с использованием нового процессора Ryzen им достаточно обновить прошивку платы.

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Intel EMIB: Мост для двух чипов Фото: CHIP