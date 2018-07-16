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Ремонт исторического фасада железнодорожного вокзала в Иванове завершат к сентябрю
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Ремонт исторического фасада железнодорожного вокзала в Иванове завершат к сентябрю 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 16 июля. Ремонт фасада железнодорожного вокзала в Иванове закончат к сентябрю, сказала ТАСС в понедельник представитель пресс-службы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Светлана Шубина.
О реконструкции этого объекта шла речь в начале июля на встрече президента Владимира Путина с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским, который доложил главе государства, что после реконструкции вокзал станет не просто объектом железнодорожной инфраструктуры, но и частью комфортной городской среды, где люди смогут проводить свободное время.
"К сентябрю ОАО «РЖД» завершит ремонт фасадов вокзального комплекса Иванова. В настоящий момент с фасада вокзального комплекса отбивают старую краску вместе со штукатуркой, зачищают отделку вместе с утеплением, производят усиление стен вокзала", — уточнили в пресс-службе. Окна и витражи в здании вокзала демонтируют и заменят на новые, до конца года также планируется реконструировать платформу № 1.
"Стиль конструктивизма, в котором выполнено здание, с четкими геометрическими формами и разнообразием окон — вертикальных и горизонтальных прямоугольников, кругов, сохранен в остеклении вокзала. Оконные блоки будут установлены в два ряда, конфигурация которых соответствует первоначальному облику вокзала. Стиль конструктивизма будет подчеркнут архитектурной подсветкой с использованием энергосберегающих технологий", — пояснили в РЖД.
Ивановский железнодорожный вокзал построен в 1933 году в конструктивистском стиле по проекту архитектора В. М. Каверинского. Здание является памятником архитектуры федерального значения и одним из крупнейших пассажирских комплексов на Северной железной дороге. Его общая площадь превышает 9 тыс. квадратных метров, единовременно на территории могут находиться 1,2 тыс. пассажиров, здесь расположено 17 путей и три платформы.
ТАСС: последние новости
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