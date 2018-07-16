Титов обновил запросы бизнеса к реформе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает пересмотреть ряд положений реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). Как стало известно «Коммерсанту», бизнес-омбудсмен направил новому куратору реформы в правительстве вице-премьеру Константину Чуйченко свои идеи.

Так, в письме к вице-премьеру и главе аппарата Белого дома Константину Чуйченко Б. Титов предлагает реформировать систему обязательных требований, которых сейчас насчитывается порядка 2 млн Реформа КНД, которую Белый дом готовит уже несколько лет, посвящена в первую очередь порядку проведения плановых и внеплановых проверок (несмотря на их снижение, растет число проверок «в связи с поручениями президента и правительства»), при этом основные проблемы связаны с непрозрачностью системы обязательных требований, указывает бизнес-омбудсмен.

Они, по мнению Б. Титова, не систематизированы, непрозрачны, многочисленны и не обоснованы: «Системной работы по исключению устаревших и необоснованных требований не ведется». По его мнению, нужно создать «инструмент пересмотра» обязательных требований и выделения главных из них. Первыми сферами для тестирования такого подхода омбудсмен предлагает сделать общественное питание, производство некоторых видов молочной продукции (молоко, сыр, творог), а также вина.

Общепит, отмечает Б. Титов, до сих пор находится под избыточным давлением морально устаревших требований, доставшихся в наследство от советской модели контроля. Среди других идей бизнес-омбудсмена — создание так называемых гайдлайнов — методичек для бизнеса по соблюдению разнообразных обязательных требований.

Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян отмечает, что задачи реформы не выполнены и пока она «зависла», в том числе и потому, что не стала нацпроектом (есть приоритетная программа «Реформа КНД», которую курировал ранее занимавший пост министра по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов ). «Бизнес ждет, в каких новых документах будет отражена реформа, также ждем следующую версию законопроекта о КНД, который пока явно не готов», — говорит она.