Минута тишины

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит малайзийский Boeing , выполнявший рейс MH17 Амстердам Куала-Лумпур . На борту находились 298 человек, погибли все.

В четвертую годовщину трагедии надо ожидать не молитв о вечном покое мертвых, а новых обвинений. Обвинять будут Россию , и первые залпы новой вспышки словесных баталий уже прогремели в конце июня.

Этот бурный поток гневной патетики вызвали предварительные выводы Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием причин крушения Boeing на востоке Украины . Там, в этом странном документе, не приведены факты, там очередная компьютерная анимация. Прежде был мультик, в котором показывался предположительный путь движения зенитного ракетного комплекса «Бук», якобы стоящего на вооружении российской воинской части в Курске , по земле Донбасса.

Теперь же мультипликация была посвящена предполагаемой трассе передвижения «Бука» из России на сопредельную территорию Украины. Фото и видео из соцсетей экспертами ССГ были названы как «целый ряд фото— и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК „Бук“, сбивший авиалайнер рейса MH17… В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как отпечатки пальцев».

Глава МИД РФ Сергей Лавров насчет «отпечатков пальцев» усомнился: «Очень напоминает „дело Скрипалей“, когда они сказали: „хайли лайкли“ это русские, но Скотленд-Ярд тут же сообщил, что следствие продолжается и оно займет время». Действительно, и у ССГ выводы-то — предварительные…

Лавров заявил о том, что в связи с обвинениями в адрес России у него сложилось «впечатление дежавю». В МИД РФ добавили, что «в продемонстрированных материалах был проигнорирован значительный объем информации, который Россия предоставила ССГ, ничего не говорилось об оказанной Россией помощи в расследовании».

— Версия, озвученная ССГ в ходе пресс-конференции 24 мая, вызывает у нас сожаление, — говорится в заявлении российского МИД. — Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера.

Точку поставил президент России Владимир Путин . «Нет, конечно», — ответил Путин на вопрос, был ли сбит авиалайнер российской ракетой.

Тогда чьей?

Минобороны России еще раз (в который уже по счету!) заявили: ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу летом 2014 года не пересекал. При этом в предварительных данных расследования ССГ наши военные не увидели фактуры о двигателе ракеты. Дело в том, что срок эксплуатации такого зенитного оружия составляет 15 лет. Его можно продлить на пять лет, затем еще на пять. Дальше — списание и утилизация.

Российский оборонно-промышленный комплекс боеприпасы нашим армии и флоту поставляет исправно и в срок. Как с этим обстоят дела на Украине, которой после распада Советского Союза досталось в наследство порядка 20 дивизионов ЗРК «Бук»?

А никак не должны дела обстоять. Ракетное оружие для «Буков» на территории бывшего СССР изготавливает единственное предприятие ОПК. Оно работает в России. На Украину после 1991 года новые зенитные ракеты не поставлялись. В категорическом замалчивании источника происхождения ракеты в Минобороны России увидели доказательство ее «более чем вероятной принадлежности украинским вооруженным силам».

Но нас опять не услышали. Запад сегодня не только глух к российским доводам, но и избирательно нем. Особенности времени: как только в мире возникает конфликтная зона, будьте уверены, над ней сразу заводится космическая группировка спутников. Больше всего орбитальных шпионов у США . И если Российская Федерация сразу передала Нидерландам первичные необработанные (чтобы не было кривотолков о подтасовках!) данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством в небе приграничья на момент трагедии, то американцы молчат.

Наверное, им есть, о чем молчать.

Всему миру объявить бы 17 июля минуту тишины — в память о погибших на чужой войне 298 человек, летевших злополучным рейсом МН17.