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Электронная библиотека и скамейки с подогревом появятся в Магасе
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Электронная библиотека и скамейки с подогревом появятся в Магасе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Электронную библиотеку организуют в одном из дворов Магаса, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Двор на улице Кулиева благоустраивают в рамках всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Там уже уложили новую плитку, и вскоре во дворе появятся скамейки с подогревом, современный таксофон и электронная библиотека.
Благоустройство двора на Кулиева проходит под контролем мэра Магаса Беслана Цечоева. Градоначальник и его подчинённые следят за качеством работ подрядчика.
Ход работ обсудили в соцсетях жители Магаса. Они обратили внимание на нехватку зелёных насаждений и пожаловались, что новые таксофоны в центре города и на аллее Матери не работают. Также горожане попросили мэра сделать качественные ливневые канализации и открыть остановку общественного транспорта около Контрольно-счетной палаты на улице Кулиева.
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