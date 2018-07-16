Электронная библиотека и скамейки с подогревом появятся в Магасе

Электронную библиотеку организуют в одном из дворов Магаса , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Двор на улице Кулиева благоустраивают в рамках всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Там уже уложили новую плитку, и вскоре во дворе появятся скамейки с подогревом, современный таксофон и электронная библиотека.

Благоустройство двора на Кулиева проходит под контролем мэра Магаса Беслана Цечоева. Градоначальник и его подчинённые следят за качеством работ подрядчика.

Ход работ обсудили в соцсетях жители Магаса. Они обратили внимание на нехватку зелёных насаждений и пожаловались, что новые таксофоны в центре города и на аллее Матери не работают. Также горожане попросили мэра сделать качественные ливневые канализации и открыть остановку общественного транспорта около Контрольно-счетной палаты на улице Кулиева.