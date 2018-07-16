В рамках проекта ГМЦ «Йога в парках» появилась площадка в сквере Благодаров

«Городской молодежный центр» второй год подряд реализует проект «Йога в парках», в рамках которого в Саратове еженедельно проводятся бесплатные спортивные занятия под руководством профессиональных преподавателей, с 22 июля начнет свою работу площадка в сквере имени К. В. Благодарова, сбор участников состоится на лужайке рядом с баскетбольной площадкой, всем участникам необходимо взять с собой коврик. Тренировки проходят каждое воскресенье в 9:00 на пяти открытых площадках города, расположенных в скверах и парках. В минувшие выходные начали свою работу площадки в сквере «Юбилейный» и Городском парке, порядка 30 человек приняли участие в занятиях по йоге на новых локациях. «Очень рада, что тренировки по йоге проводятся теперь и в Юбилейном. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты и получить заряд энергии на весь день. С удовольствием буду принимать участие в занятиях каждое воскресенье», — поделилась Ольга Денисова