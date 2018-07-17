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Проект ГМЦ по йоге будет реализовываться в Елшанке
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Проект ГМЦ по йоге будет реализовываться в Елшанке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Городской молодежный центр» реализует проект «Йога в парках», в рамках которого в Саратове проходят бесплатные спортивные занятия с профессиональными преподавателями. По просьбе саратовцев еженедельные тренировки по йоге теперь будут проводиться в поселке Елшанка, новая площадка расположена в сквере имени К. В. Благодарова. Первое занятие пройдет 22 июля, сбор участников состоится на лужайке рядом с баскетбольной площадкой, с собой необходимо взять коврик.
Напомним, проект «Йога в парках» реализуется «Городским молодежным центром» уже второй год подряд, тренировки проводятся каждое воскресенье в 9:00 на открытых площадках города: в парке «Липки», скверах «Солнечный» и «Юбилейный», а также в Городском парке.
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