Топилин рассказал о модернизации центров занятости

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости . Порядка 600 миллионов рублей пойдет на модернизацию центров занятости в РФ в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» для того, чтобы активизировать работу в регионах, заявил министр труда Максим Топилин

"Еще одно небольшое направление — это модернизация работы центров занятости, будут выделяться небольшие ресурсы, порядка 600 миллионов рублей в год, для того, чтобы центры занятости в каждом хотя бы регионе сделать пилотными, обучить сотрудников, сделать работу центров занятости проактивной", — сказал Топилин журналистам.