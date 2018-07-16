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Топилин рассказал о модернизации центров занятости
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Топилин рассказал о модернизации центров занятости 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Порядка 600 миллионов рублей пойдет на модернизацию центров занятости в РФ в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» для того, чтобы активизировать работу в регионах, заявил министр труда Максим Топилин.
"Еще одно небольшое направление — это модернизация работы центров занятости, будут выделяться небольшие ресурсы, порядка 600 миллионов рублей в год, для того, чтобы центры занятости в каждом хотя бы регионе сделать пилотными, обучить сотрудников, сделать работу центров занятости проактивной", — сказал Топилин журналистам.
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