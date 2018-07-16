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Вся история отношений Дарьи Клюкиной и Егора Крида
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Вся история отношений Дарьи Клюкиной и Егора Крида 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После красивой истории любви Дарьи Клюкиной и Егора Крида на шоу «Холостяк», поклонники были уверены в искренности их чувств. Но, увы, история закончилась вместе с последней серией. На это сам Крид ответил коротко: обручальное кольцо — лишь символ проекта, а не признак их скорого с Клюкиной замужества.
Поэтому вместе молодых людей не видели даже на популярных мероприятиях, куда модель неоднократно приглашали. Что уж говорить, Даши не было и на дне рождении певца. Из-за этого в сети появилась шутка от поклонников певца, которые понимали, что Егор и Даша ее общаются, но то и дело задавали вопрос «Где пост про Дашу?»Эту шутку поддержал и Тимати.
А Клюкина тем временем попала в больницу. Поклонники уверены — это все переживания из-за неудавшегося романа с Кридом и негатива, который вылился на неё. Так, долго необщавшиеся Егор и Даша вдруг выкладывают совместное видео, чем приводят поклонников в шок, а потом Егор ещё и историю ей посвящает. Певец выложил футболку, на которой красовалась надпись все с той же шуткой.
«Клю, этот подарок для тебя», — написал Крид в истории.
На это Дарья предложила певцу приехать самому и привезти ей подарок.
Поэтому, что между Егором и Дашей, не знает никто. Некоторые уверены в их крепкой дружбе, кто-то в самопиаре друг друга или крепкой любви, которую они тщательно сковывают. А ты как думаешь?
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