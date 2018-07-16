Замминистра образования Удмуртии переехал в Севастополь

Очередной чиновник из Удмуртии продолжит трудовую деятельность в городе федерального значения Севастополь . Как сообщает местный государственный портал ИКС ТВ, городской департамент образования с сегодняшнего дня возглавляет Игорь Белозеров , последние 10 лет работавший заместителем министра образования и науки Удмуртской Республики.

На аппаратном совещании чиновника коллегам представил губернатор города Дмитрий Овсянников . В июне он принял отставку прежнего директора департамента Михаила Родикова после ЧП в лагере Ласпи, где массового отравились дети.

Отметим, что в настоящее время в правительстве Севастополя работает сразу несколько уроженцев и выходцев из органов власти Удмуртии. Это и сам губернатор Дмитрий Овсянников, и премьер-министр Илья Пономарев , и директор департамента по имущественным отношениям Рустэм Зайнуллин , а также директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов

Игорь Белозеров отработал в Минобрнауки Удмуртии около 24 лет.

СПРАВКА

Белозеров Игорь Николаевич. Родился 30 июня 1960 года в г. Омске

В 1983 году окончил Тюменский государственный университет по специальности Географ. Преподаватель географии. Кандидат педагогических наук.