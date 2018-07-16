Замминистра образования Удмуртии переехал в Севастополь 

Очередной чиновник из Удмуртии продолжит трудовую деятельность в городе федерального значения Севастополь. Как сообщает местный государственный портал ИКС ТВ, городской департамент образования с сегодняшнего дня возглавляет Игорь Белозеров, последние 10 лет работавший заместителем министра образования и науки Удмуртской Республики.
На аппаратном совещании чиновника коллегам представил губернатор города Дмитрий Овсянников. В июне он принял отставку прежнего директора департамента Михаила Родикова после ЧП в лагере Ласпи, где массового отравились дети.
Отметим, что в настоящее время в правительстве Севастополя работает сразу несколько уроженцев и выходцев из органов власти Удмуртии. Это и сам губернатор Дмитрий Овсянников, и премьер-министр Илья Пономарев, и директор департамента по имущественным отношениям Рустэм Зайнуллин, а также директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
Игорь Белозеров отработал в Минобрнауки Удмуртии около 24 лет.
СПРАВКА
Белозеров Игорь Николаевич. Родился 30 июня 1960 года в г. Омске.
В 1983 году окончил Тюменский государственный университет по специальности Географ. Преподаватель географии. Кандидат педагогических наук.
1983-1983 гг. — старший лаборант Тюменского государственного университета; 1983-1984 гг. — стажер-исследователь Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова; 1984-1985 гг. — служба в Советской Армии; 1986-1986 гг. — стажер-исследователь Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова; 1986-1988 гг. — учитель географии средней школы 22 г. Ижевска; 1988-1993 гг. — директор средней школы 35 г. Ижевска; 1993-1994 гг. — заместитель заведующего Отдела народного образования исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов гор. Ижевска; 1994-1999 гг. — главный специалист Министерства народного образования Удмуртской Республики; 1999-2005 гг. — начальник отдела, начальник управления Комитета по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации в области образования при Правительстве Удмуртской Республики; 2005-2008 гг. — начальник Управления лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и науки Удмуртской Республики; С 2008 года — заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики.