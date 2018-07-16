ЧМ-2018 показал готовность России к борьбе с кибератаками

Целей у киберпреступников, осуществляющих кибератаки на информационную инфраструктуру России во время проведения чемпионата мира по футболу, могло быть сразу несколько. Но благодаря слаженной работе ряда российских компаний и спецслужб их действия не принесли сколько-нибудь значительного ущерба, отмечает издатель журнала «Information Security», эксперт в области информационной безопасности Александр Власов

Борьба с кибератаками на ЧМ-2018

Подводя итоги чемпионата мира по футболу на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности турнира, президент России Владимир Путин обратил внимание на вопросы информационной безопасности. По словам президента, во время мундиаля было отражено почти 25 млн кибератак и других преступных воздействий, которые угрожали информационной инфраструктуре России.

«Целей, как обычно водится, у преступников могло быть сразу несколько. Первое — это обычные хулиганские действия, направленные на некую дискредитацию самого события и принимающей стороны. В данном случае речь, например, идет об атаках на сервера ФИФА для того, чтобы вызвать отказ в обслуживании или затруднении работы различных сервисов по идентификации болельщиков.

Иными словами, злоумышленники пытались дискредитировать уникальную систему идентификации гостей по паспортам болельщиков, которая предполагала проход на стадионы, бесплатные поездки по идентификационному номеру в общественном транспорте и так далее», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» собеседник.

Среди других возможных целей преступников Александр Власов выделяет атаку на финансовую инфраструктуру страны с целью похищения номеров карт иностранцев и нанесения им финансового ущерба. По его мнению, впоследствии все это могло быть использовано против нас в туристическом секторе. При этом здесь стоит отметить, что вопросами противодействия киберугрозами в России занимаются не первый год, причем лидирующие позиции здесь занимает Центробанк

Болельщики в безопаности

Как ранее объяснил нам глава Некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников , в центре противодействия киберпреступлениям при ЦБ работают высококвалифицированные специалисты. Они способны своевременно информировать представителей банковского сообщества и всех рисках, угрозах и уязвимостях в информационном пространстве.

«Еще одной возможной целью кибератак в ходе мундиаля могла стать критическая инфраструктура, в первую очередь преступники в таких целях нацелены на транспортные компании и компании, обеспечивающие поставки воды и электричествам. Никаких серьезных проблем на этом направлении тоже не произошло.

И четвертая цель хакеров заключалась в попытках сорвать бесперебойную работу различных электронных сервисов бронирования, от гостиниц до поездок. Но благодаря слаженной работе ряда российских компаний и спецслужб их действия и здесь не принесли сколько-нибудь значительного ущерба. Работы по противодействию незаконному вторжению в информационном пространстве были поведены на высоком уровне», — считает Власов.

Слова президента подтверждают высокий уровень организации мундиаля. «Люди, которые приехали в Россию на чемпионат, чувствовали себя в безопасности, а сами россияне, как и иностранные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями. Болельщики могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах», — отметил Путин.

Сотрудничество в киберпространстве

Президент также поблагодарил и зарубежных сотрудников спецслужб, уточнив, что в совместной работе по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу в России принимали участие 126 представителей 55 ведомств из 34 стран.

«На мой взгляд, Россия одна из немногих стран, которая уделяет достаточное внимание вопросам информационной безопасности на государственном уровне и, пожалуй, единственная страна, которая настойчиво продвигает вопрос о необходимости международного сотрудничества в этой области, прежде всего с США

Да, в рамках Шанхайской организации сотрудничества нам пока удается лучше эти вопросы решать, но на глобальном уровне пока нет ни единой конвенции, ни глобальных общих правил игры. Что касается цифры в 25 млн кибератак, то она говорит о повышенной активности со стороны киберпреступников, что связано с проведением чемпионата мира по футболу в нашей стране. Многим заинтересованным сторонам хотелось подпортить мундиаль», — резюмирует Александр Власов.