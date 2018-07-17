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Последствия сильнейших ливней устраняют в нескольких российских региона
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Последствия сильнейших ливней устраняют в нескольких российских региона 

Авторадио 1 час назад
Фото: ДорИнфо
В Волгограде, где таких дождей не было почти 30 лет, на подтопленных дорогах глохли машины. Местные жители делятся фотографиями в соцсетях. На них — машины по окна в воде! Похожая картина в Краснодаре. Там затоплены первые этажи зданий. Самая сложна обстановка — на улице Московской. Сегодня утром спасатели на резиновых лодках перевозили спешащих на работу людей через огромные лужи. Ситуация с затоплением этого района продолжается после каждого дождя уже в течение многих лет, жалуются горожане. Несмотря на обещания городских властей справиться с подтоплениями, решить проблему до сих пор не удается. Из-за неработающей ливневки затопило и улицу Дунаевского. Жителям приходится передвигаться буквально вплавь, рассказала Авторадио местная жительница Ксения. Удар стихии пришелся на Ростовскую и Астраханскую области. А в Сочи очевидцы сняли, как над акваторией Черного моря образовался огромный смерч.
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