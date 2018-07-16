Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Астраханской области, в Сочи возможны смерчи

"В ближайшие 3-6 часов до конца суток 16 июля и ночью на 17 июля по Астраханской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, нарушением систем жизнеобеспечения населения", — сказали в пресс-службе.

Также непогода — дождь, грозы и ветер — сохранится в понедельник и в Сочи . По информации пресс-службы мэрии, над акваторией Черного моря возможно образование смерчей. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами, воздержаться от отдыха у воды.