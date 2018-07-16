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Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Астраханской области, в Сочи возможны смерчи
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Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Астраханской области, в Сочи возможны смерчи 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18 м/с ожидаются в Астраханской области до конца дня в понедельник и в ночь на вторник. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В ближайшие 3-6 часов до конца суток 16 июля и ночью на 17 июля по Астраханской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, нарушением систем жизнеобеспечения населения", — сказали в пресс-службе.
Также непогода — дождь, грозы и ветер — сохранится в понедельник и в Сочи. По информации пресс-службы мэрии, над акваторией Черного моря возможно образование смерчей. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами, воздержаться от отдыха у воды.
Ранее сообщалось, что в воскресенье сильные дожди были в Сочи и в соседнем с Астраханской областью Волгограде, где накануне из-за ливней был введен режим чрезвычайной ситуации. Объем осадков превысил полуторамесячную норму. Участки некоторых улиц подтопило, а с насыпного склона вблизи стадиона «Волгоград-Арена» смыло часть грунта, он сполз на рокадную дорогу. В понедельник на одном из участков из-за ливня было ограничено движение скоростного трамвая.
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