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НК «Новый Поток» ликвидировала еще одну аварийную скважину в Бузулукском бору
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НК «Новый Поток» ликвидировала еще одну аварийную скважину в Бузулукском бору 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Специалисты предприятия изучили аварийную скважину № 151 Воронцовского месторождения, которая была пробурена в 1965 году на глубину более двух километров, вскрыв газовые и нефтяные продуктивные пласты. Исследование скважины показало, что разработка месторождения проходила с осложнениями и авариями, а впоследствии объект был ликвидирован с нарушениями норм и правил промышленной безопасности. Кроме того, при визуальном осмотре скважины было выявлено отсутствие фонтанной арматуры, которая препятствует утечке углеводородов.
В ООО «Нефтяная Компания „Новый Поток“ было принято решение о проведении повторной ликвидации аварийной скважины. По результатам работ скважина №151 Воронцовского месторождения приведена в безопасное техническое состояние, на устье установлена бетонная тумба.
НК „Новый Поток“ в рамках лицензионного соглашения по разработке месторождений в Оренбургской области последовательно реализует стратегию по ликвидации опасных аварийных скважин на территории национального заповедника. На сегодняшний день силами „Нового Потока“ приведены в безопасное состояние семь экологически опасных скважин еще на шести скважинах проведена герметизация открытых устьев новыми фонтанными арматурами. Восстановлены 24 бетонные тумбы над устьями ликвидированных скважин старого фонда.
В ближайшее время специалисты компании в рамках реализации разработанной экологической программы приступят к ликвидации аварийной скважины № 115 Могутовского месторождения, расположенной в центральной части национального парка.
Группа компаний „Новый Поток“ (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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