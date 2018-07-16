НК «Новый Поток» ликвидировала еще одну аварийную скважину в Бузулукском бору

Специалисты предприятия изучили аварийную скважину № 151 Воронцовского месторождения, которая была пробурена в 1965 году на глубину более двух километров, вскрыв газовые и нефтяные продуктивные пласты. Исследование скважины показало, что разработка месторождения проходила с осложнениями и авариями, а впоследствии объект был ликвидирован с нарушениями норм и правил промышленной безопасности. Кроме того, при визуальном осмотре скважины было выявлено отсутствие фонтанной арматуры, которая препятствует утечке углеводородов.

В ООО «Нефтяная Компания „Новый Поток“ было принято решение о проведении повторной ликвидации аварийной скважины. По результатам работ скважина №151 Воронцовского месторождения приведена в безопасное техническое состояние, на устье установлена бетонная тумба.

НК „Новый Поток“ в рамках лицензионного соглашения по разработке месторождений в Оренбургской области последовательно реализует стратегию по ликвидации опасных аварийных скважин на территории национального заповедника. На сегодняшний день силами „Нового Потока“ приведены в безопасное состояние семь экологически опасных скважин еще на шести скважинах проведена герметизация открытых устьев новыми фонтанными арматурами. Восстановлены 24 бетонные тумбы над устьями ликвидированных скважин старого фонда.

В ближайшее время специалисты компании в рамках реализации разработанной экологической программы приступят к ликвидации аварийной скважины № 115 Могутовского месторождения, расположенной в центральной части национального парка.