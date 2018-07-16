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В Орле после ремонта улицы начал тонуть дом
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В Орле после ремонта улицы начал тонуть дом 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
К неприятным последствиям привел ремонт улицы Приборостроительная. После укладки нового асфальта начал тонуть дом №26. Во дворе у первого и второго подъезда образуется озеро. В четвертом подъезде вода заливает вход в подвал и точит фундамент.
По словам местных жителей, еще несколько лет назад были «закатаны» решетки ливневой канализации. Вода от Семашко до улицы Октябрьской собирается у дома после дождей. В 2018 году отремонтировали тротуары, на просьбы сделать водоотводы строители сказали, что претензии выслушают на приемки объекта. Управляющая компания, со своей стороны, не видит в происходящем серьезной проблемы.
Отметим, аналогичная ситуация складывается у одного из домов на Планерной. Там в этом году отремонтировали двор. Прекрасно выглядят свежий асфальт и новые бордюры, но после любого дождика дорожку заливает. Жителям приходится ходить по отмостке дома.
Сообщение В Орле после ремонта улицы начал тонуть дом появились сначала на РИА 57.
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