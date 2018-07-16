Дело врачей. Как борются с «липовыми» записями в медкартах тамбовчан

«АиФ-Черноземье» уже писал о том, что жители Тамбовской области стали обнаруживать в электронных медкартах, размещенных на сайте Госуслуг, записи врачей, которых никогда не посещали. Такие случаи стали не редкостью, и всё больше новых обращений стало появляться на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина «Прямая линия».

Далеко не единственный

Напомним, что ситуацию придал огласке депутат областной Думы Павел Плотников . Прочитав сообщение жителя Первомайского района, который наткнулся в своём личном кабинете на официальном сайте «Государственные услуги» сведения о посещении врача-психиатра, которого никогда не было, депутат решил проверить и свои данные.

«Результат шокировал. Нет, психиатрического диагноза мне не выставили. Но зато я обнаружил, что за последние четыре года мне приписаны 8 случаев обращения за медицинской помощью, которых не было. Все они — ложные!» — признался он.

Опубликовав эту информацию в соцсетях, Павел Плотников получил много откликов от других жителей региона. Выяснилось, что он — далеко не единственный, кому приписали вымышленные визиты в больницу:

«Многим тоже были приписаны не имевшие место приемы врачей и несуществующие диагнозы. Полагаю, что мы имеем дело не со случайными ошибками, а со сложившейся практикой фальсификации медицинской документации, по всей видимости, имеющей целью незаконное получение денежных средств из системы обязательного медицинского страхования», — полагает он.

Вплоть до увольнений?

Депутат обратился к прокурору области Владимиру Торговченкову и к губернатору Александру Никитину. Он попросил проверить медицинские организации на предмет достоверности информации, содержащейся в документах, и принять соответствующие меры. Недавно на запрос поступил ответ.

«Конкретно по моему случаю меры приняты, виновные наказаны. Уволен заместитель главного врача шестой поликлиники. И что более для меня важно — организованы мероприятия по пресечению таких фактов впредь», — говорит Плотников.

В ответе, в частности, сказано, что главным врачам государственных учреждений здравоохранения поручено рассмотреть на общих собраниях коллективов вопрос о недопустимости внесения недостоверной информации в медицинскую документацию, назначить должностных лиц, ответственных за контроль над врачами в части работы с медицинской информационной системой. Также в ответе сказано, что впредь будут «незамедлительно принимать меры к сотрудникам в случае обнаружения фактов внесения недостоверной информации — от лишения стимулирующих выплат вплоть до увольнения».