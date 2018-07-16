Дело врачей. Как борются с «липовыми» записями в медкартах тамбовчан 

«АиФ-Черноземье» уже писал о том, что жители Тамбовской области стали обнаруживать в электронных медкартах, размещенных на сайте Госуслуг, записи врачей, которых никогда не посещали. Такие случаи стали не редкостью, и всё больше новых обращений стало появляться на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина «Прямая линия».
Далеко не единственный
Напомним, что ситуацию придал огласке депутат областной Думы Павел Плотников. Прочитав сообщение жителя Первомайского района, который наткнулся в своём личном кабинете на официальном сайте «Государственные услуги» сведения о посещении врача-психиатра, которого никогда не было, депутат решил проверить и свои данные.
«Результат шокировал. Нет, психиатрического диагноза мне не выставили. Но зато я обнаружил, что за последние четыре года мне приписаны 8 случаев обращения за медицинской помощью, которых не было. Все они — ложные!» — признался он.
Опубликовав эту информацию в соцсетях, Павел Плотников получил много откликов от других жителей региона. Выяснилось, что он — далеко не единственный, кому приписали вымышленные визиты в больницу:
«Многим тоже были приписаны не имевшие место приемы врачей и несуществующие диагнозы. Полагаю, что мы имеем дело не со случайными ошибками, а со сложившейся практикой фальсификации медицинской документации, по всей видимости, имеющей целью незаконное получение денежных средств из системы обязательного медицинского страхования», — полагает он.
Вплоть до увольнений?
Депутат обратился к прокурору области Владимиру Торговченкову и к губернатору Александру Никитину. Он попросил проверить медицинские организации на предмет достоверности информации, содержащейся в документах, и принять соответствующие меры. Недавно на запрос поступил ответ.
«Конкретно по моему случаю меры приняты, виновные наказаны. Уволен заместитель главного врача шестой поликлиники. И что более для меня важно — организованы мероприятия по пресечению таких фактов впредь», — говорит Плотников.
В ответе, в частности, сказано, что главным врачам государственных учреждений здравоохранения поручено рассмотреть на общих собраниях коллективов вопрос о недопустимости внесения недостоверной информации в медицинскую документацию, назначить должностных лиц, ответственных за контроль над врачами в части работы с медицинской информационной системой. Также в ответе сказано, что впредь будут «незамедлительно принимать меры к сотрудникам в случае обнаружения фактов внесения недостоверной информации — от лишения стимулирующих выплат вплоть до увольнения».
Насколько эффективными будут эти меры, покажет время. Самый действенный способ борьбы — продолжить выявлять такие примеры. Поэтому следует чаще посещать свои личные кабинеты на портале Госуслуг, и в случае, если обнаружили недостоверные сведения об оказанной медицинской помощи, обращаться в управление здравоохранения области и в прокуратуру.